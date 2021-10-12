МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что родители должны контролировать, чтобы дети, переведенные на дистанционное обучение из-за заболеваемости в классе, находились исключительно дома. В России новый максимум смертей с COVID-19

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, она отметила, что школьников необходимо отправлять на дистант в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей — в таком случае класс считается очагом заболеваемости.

"Эти дети должны находиться дома, родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры", — сказала Попова.