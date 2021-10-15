МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, документ направлен в регионы для использования в клинической практике, сообщила пресс-служба Минздрава России. В России новый максимум смертей с COVID-19 за сутки

"Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в сообщении.

Новая версия рекомендаций направлена в регионы для использования в клинической практике, уточнили в пресс-службе.

В новой версии рекомендаций по лечению COVID-19 разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения, а также представлена информация о высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах, уточнили в пресс-службе. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания, пояснили в Минздраве.

Кроме того, усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию, подчеркнули в пресс-службе.