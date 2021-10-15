МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в центр вакцинации от COVID-19, который был недавно вновь открыт в ГУМе, заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве в неделю составляет 20-30%, сообщают "РИА Новости".

"Здесь в ГУМе организовано сразу два блока — один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до 5 тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться "Спутником Лайт". И здесь же в ГУМе открыто экспресс-тестирование", — сказал Собянин.

По его словам, сейчас очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто этого ещё не сделал.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста", — подчеркнул мэр Москвы.

Он отметил также, что помимо соблюдения санитарных правил есть ещё два направления для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией: это своевременное массовое тестирование, чтобы вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение, и вакцинация.