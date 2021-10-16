МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Значительно снизить заболеваемость, число тяжелых случаев и летальных исходов COVID-19 не получится, пока не будет достигнут коллективный иммунитет на уровне 80%, считает профессор, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. В России запустили счетчик вакцинации от COVID-19

По его словам, без достижения целевого уровня коллективного иммунитета эффект от вакцинации оказывается недостаточным, поскольку пандемия поддерживается большим количеством людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу. Ни один из регионов РФ пока не достиг требуемого уровня коллективного иммунитета, а с этим связано и недостижение других показателей, таких как загруженность коечного фонда и число пациентов на ИВЛ, пояснил эксперт.

"Вакцинопрофилактика является самым эффективным средством борьбы с распространением заболевания, позволяет значительно снизить риск тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти", — подчеркнул Чуланов.

Он отметил, что в ряде регионов с высокой долей привитого населения отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от COVID-19. "Это еще раз подтверждает, что вакцинация является действенным инструментом снижения смертности от COVID-19", — резюмировал специалист.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 1002 смерти пациентов с COVID-19, это новый максимум за все время пандемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число смертей от коронавируса в РФ достигло 222 315. Суточный прирост COVID-19 в России также обновил максимум и составил 33 208 случаев.