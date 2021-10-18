МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может говорить о повышенной вероятности летального исхода. К выводу о связи пульса и смертности пришли ученые из Италии и Великобритании, сообщают "Известия". Эпидемиолог объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России

Как свидетельствуют результаты проведенного итальянцами и англичанами исследования, если скорость пульсовой волны превышает 13 метров в секунду, риск смертельного исхода можно считать повышенным. При этом констатируется, что нормальной скоростью волны для молодых и средневозрастных людей считается 5,5-8 метров в секунду.

При этом в ходе исследования было обнаружено, что у пациентов с COVID-19 скорость пульсовой волны превышает норму в среднем на 1,89 метра в секунду. А у погибших от коронавируса фиксировалась скорость на 1,89 метров в секунду выше, чем у выживших. Согласно произведенным расчетам, повышение скорости пульсовой волны на один метр в секунду может повысить риск смерти на 14%.