МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду. По его мнению, предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы. Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19

Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.

"С учетом сегодняшнего обсуждения, прошу вас, Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.), обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством", — сказал Мишустин на заседании координационного совета.

"И также прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу", — добавил он.