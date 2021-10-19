МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Туроператоры предлагают по возможности унифицировать коронавирусные ограничения в российских регионах, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Минздрав сообщил о напряженной ситуации с COVID-19 в шести регионах

"От туроператоров неоднократно звучало пожелание унифицировать хотя бы эти ограничения. Конечно, желательно не в самую строгую сторону, но какая-то унификация сильно облегчила бы жизнь. Потому что разбираться, что в каждом регионе вводится, и объяснять это туристам при колоссальном внутреннем сопротивлении потребителя — это довольно сложная задача для туроператоров", — сказала Ломидзе.

Она сообщила, что в сентябре спрос на внутренние поездки был достаточно высоким. Он превысил показатели 2020 года и приблизился к 2019 году. При этом в октябре в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса примерно 30 регионов РФ из 85 ввели те или иные ограничения, затрагивающие и туризм. Например, практически везде они касались культурных и массовых мероприятий, а в 13 из 30 регионов — возможностей заселения.

"Но мы видим по реакции потребителей, что туристы не хотят разбираться в нюансах введенных ограничений. Для них введение QR-кода означает, что отдых в этом регионе может быть некомфортным и не таким, как хотелось бы. В некоторых регионах эти ограничения коснулись объектов питания", — отметила Ломидзе. Туроператоры предупредили о возможном подорожании новогодних туров

По ее словам, следствием стало снижение спроса на внутренние направления и рост — на зарубежные. "Парадоксальным образом получается, что отдых за рубежом является более комфортным для туристов с точки зрения потенциальных ограничений, чем во многих российских регионах", — заметила она.

При этом Ломидзе подчеркнула, что отрасль прекрасно понимает необходимость введения ограничительных мер, продиктованную заботой о жизни и здоровье граждан.