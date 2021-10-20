МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 34 073, до 8 094 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 34 073 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 067 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве — 5847, Санкт-Петербурге — 3274, Подмосковье — 2590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Инфекционист рассказал, когда коронавирус особенно опасен

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5847, 2. Санкт-Петербург — 3274, 3. Московская область — 2590", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 25 231 человек с COVID-19, за все время — 7 065 712, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 231 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 065 712", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выздоровели — 4157 человек, в Санкт-Петербурге — 3083, в Подмосковье — 1782.

Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки — 1 028, за пандемию в стране умерли 226 353 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 1 028 смертей… За весь период по России умерло 226 353 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 76 человек, в Санкт-Петербурге — 62, Нижегородской области — 40.