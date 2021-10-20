МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Новые антиковидные коснутся почти 1,9 миллиона пожилых москвичей, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В России зафиксирован новый максимум смертей с COVID за сутки

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что москвичи старше 60 лет и жители с хроническими заболеваниями должны находиться дома с 25 октября до 25 февраля. А работодателям необходимо перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников: в первую очередь всех работников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

"Почти 1 миллион 900 тысяч пожилых москвичей и около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных (коснутся эти меры — ред.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из трех миллионов московских пенсионеров 135 тысяч переболели за последние полгода, а один миллион пенсионеров вакцинировались — их меры не коснутся.