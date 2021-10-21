МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Кремле рассчитывают, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит в Европе регистрацию, которую она должна была получить уже давно, подчеркнул журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем, что она (работа по регистрации российской вакцины в Европе — ред.) будет завершена, и что наша вакцина получит ту регистрацию, которую, на самом деле, она должна была получить, с нашей точки зрения, давным-давно", — отметил он.

Песков также подчеркнул, что в Кремле считают невозможным и ненужным подключать свой ресурс к процессу сертификации вакцины "Спутник V" в Европе.

"Нет, подключение каких-то своих ресурсов для этого невозможно, да и не требуется. Действительно, существуют определенные технологические разногласия относительно полноты представленных документов и информации для того, чтобы наша вакцина… соответствующим европейским агентством была зарегистрирована. Работа в этом плане ведется", — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что для регистрации "Спутник V" в Европе остались только технические формальности. Он также сказал, что процесс взаимного признания Россией и Европой вакцинации от коронавируса может быть более ускоренным, нежели регистрация в ЕС вакцины "Спутник V".

"Параллельно с этим идет процесс о взаимном признании вакцинации — это другой процесс, это также переговоры, которые с Евросоюзом ведет Минздрав наш. Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания вакцинации, акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС, тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", — отметил он.

Песков также утвердительно ответил на вопрос о том, что у администрации президента нет вопросов к российским ведомствам, которые занимаются вопросами регистрации вакцины в ЕС и взаимного признания вакцинации с Европой, и они делают все правильно и вовремя.