МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Решение о начале локдауна в Москве принималось экспертами, поэтому Кремль не может позволить себе вмешаться, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, была ли возможность сделать послабления во время локдауна для вакцинированных.

"Это решение специалистов, мы не можем вмешиваться. Мы не уполномочены принимать такие решения. Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры", — отметил Песков.