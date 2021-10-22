Песков: Кремль не может вмешаться в решение о введении локдауна в Москве
Песков: введение локдауна в Москве – решение специалистов, мы не можем вмешиваться
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Решение о начале локдауна в Москве принималось экспертами, поэтому Кремль не может позволить себе вмешаться, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, была ли возможность сделать послабления во время локдауна для вакцинированных.
"Это решение специалистов, мы не можем вмешиваться. Мы не уполномочены принимать такие решения. Специалисты пришли к выводу, что для того, чтобы разорвать эти эпидемиологические цепочки, необходимы такие меры", — отметил Песков.
https://1prime.ru/health/20211022/835013734.html
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