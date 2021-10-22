МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Режим нерабочих дней, по заключениям экспертов, может прервать цепочку заражений коронавирусом, что касается эффективности этой меры, однозначных цифр нет, решения принимаются по динамике прироста больных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков: Кремль не может вмешаться в решение о введении локдауна в Москве

"Мы с вами видим заключение экспертов о том, что как раз запланированный, где-то на 7-8-9 дней режим нерабочих дней именно и станет возможностью для того, чтобы прервать цепочки заражений. Каких-то однозначных цифр не существует, но с учётом какого-то количества дней, конечно, принимаются решения, судя по динамике прироста больных, которые ложатся в больницы, для которых требуются койко-места. То есть это такое комплексное решение, где взвешиваются все факторы. Этим занимается правительственный штаб",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, существуют ли показатели, которые помогут определить эффективность введения нерабочих дней.

Он уточнил, что президенту динамика по заболеваемости докладывается на ежедневной основе.

Персс-секретарь президента также отметил, что дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями в РФ пока не предусматриваются.

"В настоящий момент, вы знаете, что действует целый ряд решений, в целом, которые, не имеют, наверное, отношения к режиму выходного дня. Это точечные меры поддержки в отношении одиноких матерей, родителей, семей с детьми и так далее. Это целый ряд мер поддержки населения, который действует на постоянной основе, и не нужно про это забывать. Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле дополнительные меры поддержки населения в связи с нерабочими днями, особенно в тех регионах, которые будут их продлять.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.