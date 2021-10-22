МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В конце недели Москва может достичь пиковых значений по COVID, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Мишустин анонсировал расширение льготной ипотеки

"По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели, в начале следующей недели мы достигнем пиковых значений заболевания, рекордных за всю историю пандемии и, конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей. Поэтому президентом принято решение о нерабочих днях, в Москве введены также нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это исключительная мера, необходимая для того, чтобы защитить людей", — сказал Собянин.

QR-коды необходимы, чтобы люди постепенно привыкли к вакцинации, а нерабочие дни — это срочная мера, которая сразу даст разрыв цепочек заболеваемости, это слабо связанные между собой вещи, заявил мэр Москвы.

"Это разные вещи абсолютно. Надо понимать, что QR-коды вводятся для того, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что нужно вакцинироваться. Этот период этого вхождения в ситуацию, когда все больше и больше людей должно привиться, оно требует месяцы, не недели даже, а месяцы, чтобы даже пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца. Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут", — сказал Собянин, отвечая на вопрос, почему понадобилось ввести именно нерабочие дни и нельзя было просто оставить только QR-коды.

Как отметил мэр Москвы, нельзя ввести коды на неделю, в этом нет смысла, нужно вводить такую меру на более длительные периоды, минимум на полгода.