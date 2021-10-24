МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Летом очень полезно есть много овощей и фруктов, но как только приходят холода и столбик термометра опускается до минус 5-10 градусов, стоит обратить внимание на более жирную пищу. Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на комментарий врача-диетолога, доктора медицинских наук, руководителя клиники коррекции веса Алексея Ковалькова.

Он напомнил о том, что в летнее время нужно снизить количество жиров, а вот зимой, наоборот, нужно включить в свой рацион питания больше жиров.

"При ходьбе они сгорают в мышцах ног с выделением энергии, которая тратится на движение, а в легких жиры сгорают с выделением тепла, и это тепло компенсирует холод на улице. Когда идет пар изо рта — это как раз выходит тепло от сгорания жиров. К тому же жиры животного происхождения образуют так называемый сурфактантный комплекс, который выстилает легкие и бронхи и препятствует проникновению бактерий", — объяснил он. Врач дал совет россиянам, от чего стоит отказаться в нерабочие дни

В пирамиде питания жиры и белки должны преобладать над углеводами в любое время года, продолжил врач-диетолог.

"В основе пирамиды питания, придуманной очень давно, лежат углеводы. Но когда диетологи говорят о пропорциях и сохранении мышечной массы, они обычно говорят "белки, жиры и углеводы", то есть на первое место выходят белки. Если по поводу жиров и углеводов ведутся споры, то значение белков признают все. На мой взгляд, эта пирамида питания такая же древняя, как пирамида Хеопса в Египте, и ее давно надо пересмотреть. В рационе должно быть гораздо большее количество белков и жиров и меньшее количество углеводов", — уверен Ковальков.

Врач-диетолог также добавил, в каких пропорциях белки, жиры и углеводы должны быть представлены в идеальном рационе.

"Белков должно быть минимум 70 граммов, а дальше расчет из 1,2 грамма на килограмм массы тела. Надо чередовать разные виды белка — это может быть курица, индейка, потом свинина, говядина, потом морепродукты, рыба. Углеводов должно быть не менее 50-60 граммов, максимум 110-115 граммов в день, а жиров должно быть от 60 до 80 граммов в сутки, половина из них должна быть растительного, а половина — животного происхождения. Это будет универсальный и идеальный вариант", — посоветовал Ковальков.