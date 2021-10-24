МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Еще одно противопоказание для вакцинации "Спутником V" отменено, пишет "РИА Новости" со ссылкой на госреестр лекарственных средств, где размещена инструкция к вакцине.

Согласно обновленной инструкции, вакцинироваться теперь можно и в период грудного вскармливания.

"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", — цитирует агентство.