МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за его высокой заразности, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков. Инфекционист рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

"Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны", — заявил Поздняков.

Он утончил, что если говорить о снижении темпов распространения заболевания или разгрузке стационаров и амбулаторной сети, то временный "детский локдаун" будет эффективным. "При этом после его окончания все вернется на круги своя", — заключил врач.

Президент России Владимир Путин подписал 20 октября указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом некоторые субъекты РФ уже установили дополнительные нерабочие дни начиная с 23 октября. Помимо этого, были продлены школьные каникулы, а вузы объявили о переходе на дистанционное обучение.