МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение ближайшей недели будет найдено решение для обеспечения экспресс-тестами на коронавирус всех, кто в них нуждается.

По ее словам, с производителями экспресс-тестов отработан алгоритм взаимодействия, и за последние 4 месяца они многое сделали для увеличения объемов.

"Я абсолютно уверена, что в течение ближайшей недели это решение будет найдено и принято для того, чтобы тестами обеспечить всех тех, кто, во-первых, в них нуждается, а это пациенты в отдаленных регионах… в группе контактных, и это выборочные исследования тех, кто имеет риск контактов с большим количеством людей одномоментно", — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.