МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Розыгрыш квартир для вакцинированных от COVID в Москве начинается 27 октября и продлится пять недель. На Камчатке расширили список отраслей, где обязательна вакцинация

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинированные от коронавируса пожилые москвичи могут получить денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо подарочных наборов. Он отметил, что для пожилых людей это будет дополнительным стимулом. С 27 октября начинается розыгрыш 10 квартир. Акция продлится пять недель, начиная со среды.

Такого рода акции среди вакцинированных жителей столицы уже проводились раньше. Так, с 14 июня по 11 июля нынешнего года москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины, имели возможность участвовать в розыгрыше автомобилей.

В программе "Вакцина — твой ключ к здоровью!" могут участвовать граждане России старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины) с 18 октября по 21 ноября. Также они должны подтвердить свое согласие на участие в акции в пункте вакцинации.

Согласно правилам участия, прописанным на официальном сайте правительства Москвы, каждую среду с 27 октября в течение пяти недель будут разыгрывать две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию. Первый розыгрыш состоится 27 октября в прямом эфире телеканала "Москва 24". В нем примут участие вакцинированные с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду.

Программа "Вакцина — твой ключ к здоровью!" проводится по инициативе Московской торгово-промышленной палаты.