МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В настоящее время проводится фармакологическая экспертиза детской вакцины против коронавирусной инфекции, регистрация препарата ожидается в скором времени, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В Центре имени Гамалеи рассказали, что сейчас происходит с коронавирусом

"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", — заявил Гинцбург.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи направил в Минздрав России необходимые документы на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Предусмотрено, что в случае регистрации препарата вакцинация подростков будет добровольной — прививки будут делать с согласия родителей или законных представителей, объяснял ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По словам Гинцбурга, вакцина от COVID-19 для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".