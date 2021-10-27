МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Американские ученые разработали прибор, который способен убивать COVID-19 как на поверхности предметов, так и внутри клеток человека. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports. Иммунолог назвал ковид-симптомы, при которых нужна госпитализация

Разработанное устройство представляет собой светильник, испускающий синие волны определенной длины и заданной плотности в диапазоне, безопасном для людей.

Ранее исследователи пришли к выводу, что по уровню экспрессии так называемого цветочного белка можно достаточно точно предсказать, чем COVID-19 может обернуться для зараженного — летальным исходом или госпитализацией. Низкий статус приспособленности клетки говорит, что она недоразвита. Причины могут быть различными: старение клетки, нарушения в метаболизме и другие. Исследователи выяснили, что статус приспособленности клетки экспрессируется в белках FWE. Они находятся на поверхности клетки и экспрессируются в двух формах. Одна форма свидетельствует о хорошем самочувствии клетки, а "обладатели" второй уничтожаются окружающими клетками.