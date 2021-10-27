МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 36 582, до 8 352 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 36 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3055 (8,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За всю пандемию в стране зарегистрирован 8 352 601 случай коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,44%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913) и Подмосковье (2670), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 5789, 2. Санкт-Петербург — 2913, 3. Московская область — 2670", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 28, Чукотском автономном округе — 17, Ненецком автономном округе — 16.

За сутки в РФ выписаны 29 151 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 7 242 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 151 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 242 735", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписан 4471 пациент, в Санкт-Петербурге — 3221, в Московской области — 3004.

Новый максимум смертей с коронавирусом за сутки отмечен в России, он составил 1 123 случая, за пандемию в стране умерли 233 898 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 1 123 смерти… За весь период по России умерло 233 898 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончался 91 человек, в Санкт-Петербурге — 74, в Краснодарском крае — 42.