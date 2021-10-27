МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Кремле рассчитывают, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ВТБ оценил влияние новых ограничений по COVID на российскую экономику

Эпидемиологи видят угрозу в желании россиян в нерабочую неделю отправиться в поездки и предупреждают о возможных последствиях, однако запретов на передвижение граждан РФ не вводилось и не будет, подчеркнул Песклов.

По его словам, закрытие границ регионов — это последняя мера, и она не приветствуется.