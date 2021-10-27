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Кремль надеется на улучшение ситуации с COVID после нерабочих дней
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В Кремле рассчитывают, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 27.10.2021
общество , здоровье, новости, дмитрий песков, россия, пандемия, covid-19, нерабочие дни
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. В Кремле рассчитывают, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эпидемиологи видят угрозу в желании россиян в нерабочую неделю отправиться в поездки и предупреждают о возможных последствиях, однако запретов на передвижение граждан РФ не вводилось и не будет, подчеркнул Песклов.
По его словам, закрытие границ регионов — это последняя мера, и она не приветствуется.