МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия предлагает учредить механизм антипандемийного взаимодействия и намерена представить его через экспертов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.
Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 и взаимное признание прививок, подчеркнул глава РФ. Кроме того, РФ намерена и дальше предоставлять тесты на коронавирус другим странам, в том числе на безвозмездной основе, добавил он.
"Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", — сказал президент РФ.
Путин заявил, что Россия поддерживает выработку заявления по борьбе с коронавирусом на Восточноазиатском саммите.
https://1prime.ru/health/20211027/835053377.html
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