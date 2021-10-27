МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия предлагает учредить механизм антипандемийного взаимодействия и намерена представить его через экспертов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите. Кремль надеется на улучшение ситуации с COVID после нерабочих дней

По его словам, Москва готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширять программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН, в частности на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР.

Россия стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19 и взаимное признание прививок, подчеркнул глава РФ. Кроме того, РФ намерена и дальше предоставлять тесты на коронавирус другим странам, в том числе на безвозмездной основе, добавил он.

"Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", — сказал президент РФ.

Путин заявил, что Россия поддерживает выработку заявления по борьбе с коронавирусом на Восточноазиатском саммите.