МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжелого течения заболевания, но и от заражения COVID-19 в принципе, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Иммунолог назвал ковид-симптомы, при которых нужна госпитализация

Он отметил, что в его исследовательском центре предполагают, "хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний", что полученный таким образом иммунитет будет стерильным — у вакцинированного человека появится не только гуморальный, но и мукозальный иммунитет.

По словам эксперта, в результате применения назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что врач порекомендовал ей в качестве дополнительной защиты от COVID-19 назальную вакцину. При этом спикер подчеркнула, что назальный препарат неэффективен без основной прививки.