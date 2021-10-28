МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Наряду с COVID-19 граждан России убивает и другая пандемия, заявил реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин в интервью радио Sputnik. В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавирусной инфекции

От инфекции COVID-19 погибли уже более двухсот тысяч россиян, но не только эта инфекция влияет на уровень смертности в стране, считает Фомин.

По его словам, 50% смертей в России наступает в результате сердечно-сосудистых заболеваний. «Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже. Нам необходимо изменить это", — сказал Фомин.

"Ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что мы не двигаемся, мы слишком много времени проводим сидя. Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки. Еще от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", — порекомендовал реабилиолог.