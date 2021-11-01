МОСКВА, 1 ноября — ПРАЙМ. В Москве в связи с нерабочими днями усилили контроль за соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. Разведка США признала, что коронавирус не создали как биооружие

По его словам, каждый день проверки проводят 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок". "Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира", — рассказал Султанов. Он подчеркнул, что это касается ежедневной дезинфекции транспортного комплекса столицы и проверки наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Кроме того, Султанов отметил, что большинство граждан осознали необходимость ношения СИЗ в общественных местах и в транспорте. "99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки", — рассказал он и напомнил, что маска может защитить только тогда, когда она правильно надета.

"При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении", — отметил собеседник агентства.

Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.