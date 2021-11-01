МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 40 402 до 8 554 192, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 402 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 619 (9,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 8 554 192 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (7 103), Санкт-Петербурге (3 250), Подмосковье (2 866), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 7 103, 2. Санкт-Петербург — 3 250, 3. Московская область — 2 866", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 37, Ненецком и Чукотском автономном округах — по 18.

За сутки в России выписаны 23 187 человек после COVID-19, за все время — 7 381 726, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 187 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 7 381 726", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписано 5 257 человек, в Подмосковье — 2 238, Санкт-Петербурге — 1 095.

Также за сутки в России подтверждены 1155 смертей с COVID-19, за все время — 239 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 1 155 смертей… За весь период по России умерло 239 693 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 96, Санкт-Петербурге — 85, Подмосковье — 47.