МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минздрав готовит уже 14-е методические рекомендации по лечению COVID-19, хотя только недавно вышла предыдущая версия. В новые рекомендации будут включены способы более рационального использования кислорода, что, как предполагается, поможет решить проблему дефицита газа в больницах. Новый вариант рекомендаций может появиться в самое ближайшее время, рассказал "Известиям" главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов. Минздрав одобрил введение "Спутника Лайт" вместе с вакциной от гриппа

По словам инфекциониста, удалось найти решения, которые позволят снизить дефицит кислорода, и ради того, чтобы они быстрее вошли в практику, Минздрав постарается ускорить выход новой версии документа.

Вопрос кислородотерапии был поднят и в 13-й версии временных методических рекомендаций по лечению COVID-19, вышедшей в октябре нынешнего года.

«Специалисты-реаниматологи, которые постоянно работают с кислородом, дали рекомендации, как, не снижая качество оказания помощи пациентам, настраивать системы кислородотерапии, чтобы он не улетал в воздух», — объяснил инфекционист.

Вместе с тем в новой версии рекомендаций снова будут уточнены схемы лечения, а также в нее включат информацию о том, что вакцинация не противопоказана кормящим матерям, и что можно прививаться сразу двумя вакцинами — от коронавируса и от гриппа.