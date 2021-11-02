МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. В западной канадской провинции Британская Колумбия отстранили от работы более 3 тысяч медработников, не привитых от COVID-19, передал телеканал Global News со ссылкой на минздрав региона.
"Министр здравоохранения Эдриан Дикс сообщил, что 3325 работников сферы в провинции отстранены от работы без сохранения зарплаты в связи с тем, что не вакцинированы от COVID-19", — сообщил Global News.
В сообщении было отмечено, что в результате этого шага больницам пришлось отложить несрочные операции.
При этом, по данным телеканала, в Британской Колумбии не вакцинированы лишь 2,6% медработников.
https://1prime.ru/health/20211102/835098892.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте