МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций национальной технологической инициативы разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к COVID-19, сообщают "Известия". Средний чек на ПЦР-тест в России подорожал на треть

С помощью теста будет можно определить, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или перенесенного COVID-19. Это первая такого рода тест-система российского производства.

Как отметил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин, кроме определения количества антител, важно знать их "качество" — насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. "Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз", — подчеркнул эксперт.

В настоящее время разработчики собирают документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.