МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил, что в большинстве субъектов РФ продолжается нарастание числа новых случаев коронавируса. По его словам, только в 12 регионах наблюдается некоторая стабилизация и снижение заболеваемости.

Также он отметил, что на сегодняшний день в стране развернуто 299 тысяч коек для больных коронавирусом. Доля свободных коек достаточно низка.

"На сегодняшний день развернуто 299 тысяч коек. 290 было на 25 октября, на сегодня уже 299 тысяч. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее, система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. Доля коечного фонда свободного достаточно низка", — сказал Чуланов на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

По данным на 1 ноября количество случаев коронавируса в России выросло на 40 402 до 8 554 192.