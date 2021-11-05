МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Если ранее вакцинированный человек заразится COVID-19, он может выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения у него намного меньше, чем у невакцинированного. Поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", — объяснила замдиректора.
https://1prime.ru/health/20211105/835138403.html
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