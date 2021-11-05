МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Если ранее вакцинированный человек заразится COVID-19, он может выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения у него намного меньше, чем у невакцинированного. Поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может улучшить состояние

"Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше", — объяснила замдиректора.