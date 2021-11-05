МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 735, до 8 714 595, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Россиянам рассказали, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 40 735 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 793 (9,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 714 595 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Подмосковье (2835).

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 36, Чукотском автономном округе — 19, Ненецком автономном округе — 17.

За сутки в России выписаны 28 605 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 505 971 человек, в том числе в Москве за сутки выписано 6024 человека, в Подмосковье — 3107, в Санкт-Петербурге — 1640.

За сутки в России подтверждены 1192 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 244 447. В частности, в Москве зафиксировано 93 смерти, в Санкт-Петербурге — 89, в Подмосковье — 55.