МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю вырос до 48%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число случаев COVID-19 в России выросло на 40 735

Неделей ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет 46,8%.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%", — говорится в сообщении.

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз.

Напомним, что вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе прошлого 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V ". Помимо этого в России созданы вакцины " ЭпиВакКорона " от центра "Вектор" и "КовиВак" (разработана Центром имени Чумакова РАН). В начале мая этого года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — " ЭпиВакКорону —Н".