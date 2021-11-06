МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 41 335, до 8 755 930, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 41 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4671 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 755 930 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6880, Санкт-Петербурге — 3138, Подмосковье — 3085.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 31, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 16.

За сутки в России выписан 29 201 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 535 172 человека, в том числе в Москве за сутки выписано 5958 человек, в Санкт-Петербурге — 3300, в Подмосковье — 3129.

За сутки в России подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 245 635, в том числе в Москве зафиксировано 98 смертей, в Санкт-Петербурге — 86, в Подмосковье — 49.