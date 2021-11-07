МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россияне в среднем проводят за компьютером от 6 до 7 часов в день — чтобы при таком режиме работы не испортить себе зрение, нужно находиться в 50-60 сантиметрах от монитора, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков. Врач рассказала, как защититься от чихающих пассажиров в транспорте

"Расположить экран монитора компьютера следует прямо перед собой. Верхний край экрана должен быть на уровне линии вашего взора. Расстояние от глаз до монитора должно быть около 50-60 сантиметров. Если вы работаете за ноутбуком или планшетом с диагональю экрана 10-12 дюймов, то расстояние может быть равно дистанции Хармона — это расстояние от локтя до большого пальца руки, или в среднем 40-45 сантиметров", — пояснил Хомяков.

Он отметил, что в последние годы большое внимание уделяют не уровню освещения, которое нормируется, а именно спектральному составу света.

"Наш орган зрения эволюционировал в условиях естественного спектра белого света, который формируется после прохождения солнечных лучей через атмосферу. Соответственно, наиболее эргономичны источники света, максимально приближенные по спектру испускаемого света к световому потоку естественного спектра. Не менее важен показатель пульсации света — надо выбирать лампы с нулевой пульсацией — именно при таком освещении глаз и зрительная система в целом наименее всего утомляются", — добавил врач.

Он уточнил, что, если говорить об искусственных источниках света, этим критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы. Источник света при работе за компьютером должен быть фоновым, рассеянным. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт или ее современный эквивалент, вполне достаточно. Это около 600 люмен.

"При чтении и работе за компьютером наиболее важный фактор — фон, с которого читает человек. Оптимальный фон листа бумаги должен быть желтоватым, иметь контрастные буквы черного цвета с особыми "зарубками". Сегодня подавляющее количество информации, в том числе текстовой, люди получают через экраны мониторов, цвет фона которых можно отрегулировать. Многое зависит от времени суток и состоянии оптических сред. Например, вечером лучше читать при "теплом" свете, а пациентам с начавшимися изменениями в хрусталике при чтении будет комфортнее более холодный свет, который содержит больше коротководновых синих лучей", — заключил Хомяков.