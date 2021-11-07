МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 39 165, до 8 795 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 165 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 193 (8,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 8 795 095 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,45%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 4975), в Подмосковье — 3297 случаев, в Санкт-Петербурге — 2551.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области — 32, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 14.

За сутки в России выписаны 26 806 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 561 978 человек, в том числе в Москве за сутки выписано 5238 человек, в Подмосковье — 3056, в Санкт-Петербурге — 1357.

За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 246 814, в частности, в Москве зафиксировано 96 смертей, в Санкт-Петербурге — 83, в Подмосковье — 56.