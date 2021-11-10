МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о быстром распространении четвертой волны коронавируса в России. Россиян предупредили об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19

"Необходимо отметить, что последняя волна она распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма", — уточнил он.

На данный момент в РФ госпитализированы 258 тысяч человек с COVID-19, еще 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, 7 тысяч — на ИВЛ, подчеркнул Мурашко в ходе заседаниия комитета Госдумы по охране здоровья.

При этом глава Минздрава отметил высокую эффективность системы QR-кодов во всем мире. Выявлен продукт, блокирующий распространение COVID-19

Мурашко также отметил важную роль вакцинации. По его словам, даже при циркуляции штаммов COVID число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%.

Уже около 4,5 миллионов россиян прошли повторную вакцинацию от коронавируса, отметил Мурашко.