МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о быстром распространении четвертой волны коронавируса в России.
"Необходимо отметить, что последняя волна она распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма", — уточнил он.
На данный момент в РФ госпитализированы 258 тысяч человек с COVID-19, еще 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, 7 тысяч — на ИВЛ, подчеркнул Мурашко в ходе заседаниия комитета Госдумы по охране здоровья.
При этом глава Минздрава отметил высокую эффективность системы QR-кодов во всем мире.
Мурашко также отметил важную роль вакцинации. По его словам, даже при циркуляции штаммов COVID число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%.
Уже около 4,5 миллионов россиян прошли повторную вакцинацию от коронавируса, отметил Мурашко.
https://1prime.ru/health/20211110/835171880.html
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