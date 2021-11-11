МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 40 759, до 8 952 472, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 494 (8,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 8 952 472 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,46%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230), Подмосковье (2617), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 39, Ненецком автономном округе — 20, Чукотском автономном округе — 19.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия — 0,13%, 2. Камчатский край — 0,22%, 3. Республика Тыва — 0,25%.

За сутки в России выписаны 33 156 человек после перенесенного COVID-19, за все время выздоровели 7 687 317 человек. В частности, в Москве — 5505, Санкт-Петербурге — 3118, Подмосковье — 2917.

В России за сутки подтверждены 1 237 смертей заболевших COVID-19, за все время погиб 251 691 человек с заболеванием.

В частности, в Москве — 94, Санкт-Петербурге — 85, Подмосковье — 56.