МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Почти 30% россиян поддерживают введение QR-кодов в самолетах и на железнодорожном транспорте, половина не видят в этом необходимости, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист ответил, чем закончатся повсеместные QR-коды

В рамках исследования 10-11 ноября были опрошены 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 362 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"Каждый второй россиянин не видит необходимости в введении системы QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. При этом, если подобные меры все же будут введены, вакцинироваться от коронавируса ради путешествий на поезде согласны 8% непривитых, на самолете — 9%", — говорится в исследовании.

Так, 54% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос, нужно ли вводить систему QR-кодов в поездах и самолетах, чтобы возможность совершать поездки и перелеты имели только вакцинированные и переболевшие COVID-19 граждане. В свою очередь 27% опрошенных считают, что QR-коды надо вводить и в поездах, и в самолетах, 2% выступили за такую меру только в самолетах, 1% — только в поездах.

Еще 16% россиян затруднились оценить необходимость подобных ограничений. "Тех, кто положительно относится к возможному введению QR-кодов на транспорте, в пять раз больше среди вакцинированных, чем среди невакцинированных от коронавируса респондентов (45% против 9%)", — добавляют авторы исследования.

Помимо этого, чаще других такие меры одобряют молодые россияне до 34 лет (30% против 28% среди граждан от 35 до 44 лет и 27% среди граждан в возрасте 45 лет и старше). При этом убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от коронавируса (73% против 35% среди сделавших прививку).