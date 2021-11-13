МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Второй отряд в составе 230 военных медиков прилетел из Санкт-Петербурга для помощи Подмосковью в борьбе с СOVID-19, рассказали в Минобороны России. В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавирусной инфекции

Первый отряд из 220 человек прибыл из Петербурга в Подмосковье всего несколько дней назад.

В состав второго отряда вошли инфекционисты, средний и младший медперсонал из Военно-медицинской академии им. Кирова. Врачебно-сестринские бригады будут помогать в лечении гражданских лиц во временном медицинском центре, который развернут в Кубинке.