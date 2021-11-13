МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте может предотвратить появление значимых штаммов COVID-19, поскольку невакцинированные граждане не будут передавать возбудитель болезни, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, те граждане, кто не вакцинировался, не будут находиться в местах массового скопления людей и, соответственно, не заразятся, инфицированные — не будут дальше передавать возбудители. А без размножения и передачи не будут появляться новые эпидемиологически значимые штаммы COVID-19.

Правительство России внесло в пятницу в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.