МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Получить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе возможно на портале госуслуг, в МФЦ или в других учреждениях. Об этом сообщает "Коммерсант". Гинцбург: QR-коды могут предотвратить появление значимых штаммов COVID-19

Издание сообщает, что по логике внесенных в Госдуму законопроектов и пояснений, который дали властные структуры, ныне действующие QR-коды и сертификаты, имеющие региональный статус, будут автоматически заменяться в информационных системах на сертификаты нового образца.

Действие документа в бумажном виде старого образца как минимум в качестве "пропуска" в заведения общепита, транспорт и т.д. закончится.

Но в МФЦ и заменяющих их структурах можно будет получить бумажные сертификаты нового образца.

При этом Минздрав наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов для разных категорий россиян — для привитых и переболевших.