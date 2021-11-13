МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России обновлен максимум летальных случаев с COVID-19 за сутки — 1241, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Голикова рассказала о регионах, где ухудшилась ситуация по COVID

В частности, в Москве скончались 97 человек, в Санкт-Петербурге — 70, Краснодарском крае — 50.

За все время пандемии в стране от коронавируса умерли 229 528 человек, добавляется в сообщении.

Общее число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851. Темп прироста составляет 0,44%. Вирусолог рассказал когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 4185, Санкт-Петербурге — 3273, Подмосковье — 2891; наименьшее — в Магаданской области — 34, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 16.

За сутки в РФ выписаны 33 802 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 6597, Санкт-Петербурге — 3882, Подмосковье — 1866. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 7 754 764, говорится в сообщении.