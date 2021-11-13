Общее число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 39 256, до 9 031 851. Темп прироста составляет 0,44%.
Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 4185, Санкт-Петербурге — 3273, Подмосковье — 2891; наименьшее — в Магаданской области — 34, Чукотском автономном округе — 18, Ненецком автономном округе — 16.
За сутки в РФ выписаны 33 802 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 6597, Санкт-Петербурге — 3882, Подмосковье — 1866. За весь период выписаны по выздоровлении по России — 7 754 764, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/health/20211113/835207184.html
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