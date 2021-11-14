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Доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации
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Препарат вакцины выводится из организма через 3-4 недели после прививки, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым. Таким образом... ПРАЙМ, 14.11.2021
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, вакцинация
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Препарат вакцины выводится из организма через 3-4 недели после прививки, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.
Таким образом он развеял популярный среди россиян миф о том, что вакцина остается в организме на всю жизнь. Мясников назвал ошибочными такие убеждения.
"Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться — и через 3-4 недели от вакцины и следа нет в организме", — разъяснил специалист.
"Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — заявил он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность.