МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Препарат вакцины выводится из организма через 3-4 недели после прививки, заявил врач Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым. В России выявили 38 823 новых случая COVID-19

Таким образом он развеял популярный среди россиян миф о том, что вакцина остается в организме на всю жизнь. Мясников назвал ошибочными такие убеждения.

"Вы поймите: вам сделали вакцину, она стимулировала выработку антител, она показала, против чего бороться — и через 3-4 недели от вакцины и следа нет в организме", — разъяснил специалист.

"Это не то, что вам ввели и вы ходите там с чипом всю жизнь", — заявил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность.