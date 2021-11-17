МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Излишняя бюрократия в фармацевтической отрасли мешает не только в гонке на мировых рынках, но и мешает доводить до людей необходимые им препараты, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию генетических технологий. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг "Северного потока-2"

"Понятно, что все должно происходить в этой сфере очень основательно, должны быть подробные фундаментальные исследования, прежде чем выводить какие-то препараты на рынок. Но тем не менее излишняя бюрократия тоже мешает… Мешает не только нам в гонке на мировых рынках, мешает просто доводить до людей нужные препараты", — сказал Путин.