МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена 66 400 393 раза, полностью — 58 713 240 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В России третий день подряд обновляется максимум смертей с COVID

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз", — говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 50,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%", — говорится в сообщении.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 49%.