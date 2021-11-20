МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал предложение сенатора Башкина лишать дипломов врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации, сообщает РИА Новости. Гинцбург дал совет, чем привиться переболевшим COVID-19 моложе 60 лет

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин высказал предложение о пожизненном лишении дипломов тех медиков, которые отговаривают граждан от вакцинации против COVID-19.

"Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью", — заявил Гинцбург, добавив, что таких специалистов необходимо лишать возможности заниматься врачебной практикой, поскольку они вредят людям, используя свое служебное положение.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет", — объяснил свою позицию глава Центра им. Гамалеи.