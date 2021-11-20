МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Госдума продлила ряд полномочий субъектов России из-за пандемии

С начала ноября, когда в стране фиксировались максимальные показатели роста заболеваемости, началось сокращение ежедневно выявляемого числа инфицирования COVID-19, отметил вирусолог. При этом точно назвать дату окончания волны, по его словам, не представляется возможным. Но если наметившаяся тенденция продолжит проявляться в течение одной-двух недель, то уже можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.

"Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно", — объяснил вирусолог.

Вместе с тем он уточнил, что со спадом очередной волны эпидемия полностью не завершится, и людям по-прежнему будет необходимо соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.

Бутенко ставит в пример Китай, где действует очень строгая система соблюдения мер безопасности. "Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить", — заявил Бутенко.