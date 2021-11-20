МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 120 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 405 (6,5%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Вирусолог спрогнозировал, когда в России спадет волна COVID-19

Добавляется, что за всю пандемию в стране зарегистрированы 9 294 188 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 3239, Санкт-Петербурге — 2637, Подмосковье — 1885; наименьшее — в Калмыкии — 33, Чукотском автономном округе — 25, Ненецком автономном округе — 16. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии — 0,1%.

За сутки в России выписаны 36 172 человека после COVID-19, за все время — 7 992 426, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве — 6487, Санкт-Петербурге — 4177, Подмосковье — 1937.

Подтверждены 1 254 смерти с COVID-19, из них в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 75. За все время пандемии в России от коронавируса скончалось 262 843 человека, добавляется в сообщении.